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計程車司機見義勇為舉報阻詐 高職生車手落網
2017-02-23 22:12
羅姓車手用來詐騙的手機、監管帳戶假公文、騙來的贓款。（記者楊金城翻攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南市警在車站宣傳防詐奏效，麻豆1名婦女被詐騙集團連騙3次得手共250萬元，第4次又騙80萬，指派17歲羅姓高職生搭高鐵到台南站轉搭計程車到麻豆取款，司機覺得可疑，暗中報警逮捕羅男，成功阻詐，救回被害人80萬元。
司機說，雖然會憂心詐騙集團找麻煩，但路見不平，正義感勝過恐懼，能成功阻詐保住被害人的錢很高興。
台南市警局局長黃宗仁不但到麻豆分局頒發「破案茶」給查緝員警，今天下午並在市警局局務會議特地表揚司機，頒發破案獎金1萬元，以鼓勵全民共同來打詐。
市警局、南市刑大和各分局為反詐，印製宣傳單在高鐵車站、火車站、客運站、超商和金融單位，提醒民眾注意車手的犯案特徵年輕、查看手機講可疑電話、戴口罩等，呼籲民眾通報，這名司機正是南市第一件因司機舉報而破案逮捕羅姓車手的案例。
麻豆分局偵查隊隊長張俊雄說，麻豆被害婦人接到詐騙電話，詐騙方式老梗，又是健保卡被稱冒用，隨後又有警察、法院人員來電詐騙，被害人被唬得一楞一楞，信以為真，在2月14、15、17日3次自銀行領出存款共250萬元。
詐騙集團在2月20日第4次詐騙被害人，連絡車手集團派出17歲羅姓夜校生自桃園搭高鐵南下台南站，再轉搭計程車至麻豆區1家超商拿取詐騙集團傳真的監管被害人帳戶假公文收據向被害人拿取80萬，計程車司機發覺有異，主動撥打「110」報案，麻豆派出所員警趕往逮捕羅男。
羅男為賺取贓款1%的酬勞，甘願被車手集團利用，不料栽在麻豆警手上，被依詐欺罪移送台南地方法院少年法庭審理後，裁定收容。
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