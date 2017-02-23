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羈押中竹崎鄉長王焜弘 日前返家奔喪

2017-02-23  21:49

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因案停職、羈押中的竹崎鄉長王焜弘，其母在元月6日逝世，享年78歲，家屬依規定幫王焜弘辦理請假，但王焜弘已在日前返家奔喪，明天的告別式將不會再參加。

王焜弘涉嫌買兇殺人、一審遭重判無期徒刑，目前台南高分院審理中，王聲請交保一再被駁回，仍羈押於台南看守所，地方關切否因可以因為母喪獲得交保，但最終只能請假先行返家奔喪。

由於王焜弘審理中的是殺人重罪，請假奔喪需手銬腳鐐和層層戒護，而以王焜弘的人脈，其母喪禮一定相當盛大，王焜弘如果以孝男身份出席，突增戒護的難度，而且以王的高知名度和身份地位，戴著手銬腳鐐公開亮相，也不是王的家人所樂見，因而選擇提早返家奔喪，避免困擾。

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  • 王焜弘因案停職。（資料照，記者張瑞楨攝）

    王焜弘因案停職。（資料照，記者張瑞楨攝）

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