拆窗不慎從4樓摔下 工人全身多處骨折送醫

2017-02-23 20:19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區下午驚傳工安意外，55歲陳姓男子與另名22歲彭姓工人進行房屋整修工程，準備拆除房間後窗台的舊鐵窗，孰料鐵窗突然崩落，陳男當場從4樓摔到1樓防火巷內，警消獲報趕赴現場，發現陳男全身多處骨折，所幸意識清楚，暫無生命危險，目前仍在醫院治療中。

警方初步調查，當時2人正在拆除房間後窗台的舊鐵窗，鐵窗因上半部已遭剪斷且鏽蝕嚴重，疑似承載力不堪陳男重量，鐵窗才會崩落，目前警方已將彭男帶回派出所協助調查。