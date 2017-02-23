| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海 冷氣團威力增強 台中以北空曠處恐現10度低溫 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

拆窗不慎從4樓摔下 工人全身多處骨折送醫

2017-02-23  20:19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區下午驚傳工安意外，55歲陳姓男子與另名22歲彭姓工人進行房屋整修工程，準備拆除房間後窗台的舊鐵窗，孰料鐵窗突然崩落，陳男當場從4樓摔到1樓防火巷內，警消獲報趕赴現場，發現陳男全身多處骨折，所幸意識清楚，暫無生命危險，目前仍在醫院治療中。

警方初步調查，當時2人正在拆除房間後窗台的舊鐵窗，鐵窗因上半部已遭剪斷且鏽蝕嚴重，疑似承載力不堪陳男重量，鐵窗才會崩落，目前警方已將彭男帶回派出所協助調查。

廣告
  • 警消人員將陳男送醫。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員將陳男送醫。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 工人 骨折
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：拆窗不慎從4樓摔下 工人全身多處骨折送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.