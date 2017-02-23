土豪哥為何開毒趴？ 傳是排解與妻離婚壞心情

2017-02-23 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕「土豪哥」朱家龍昨被判處12年有期徒刑，而外界也對於他辦毒趴的動機頗為好奇，目前傳出土豪哥辦毒趴是因為想要排解和妻子離婚的煩悶心情，毒趴期間更有一天是與妻子的「結婚紀念日」。

根據《蘋果日報》報導，在W Hotel命案爆發後，土豪哥在2013年12月4日迎娶嬌妻Alice的影片也被許多網友翻出來，大家也頗為好奇Alice的「下落」。不過當天也有出席毒趴的小模「Rara」指出，土豪哥開毒趴是為了排解與Alice離婚的繁悶心情。

當時土豪哥與酒店經紀洪聖晏、藥頭江哲瑋、郭姓小模等人在去年12月2日進入W Hotel舉辦毒趴，毒趴一連持續5天，而12月4日正好就是土豪哥與Alice的「結婚紀念日」。