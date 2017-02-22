喝茫了短髮妹誤認成長髮老婆 男子摸胸挨告

2017-02-22 17:17

〔記者王定傳／新北報導〕新北市郭姓男子在羊肉爐店喝茫了，準備到門口接她進來，卻把一名短髮女子小美（化名）誤認成長髮老婆，雙手張開準備擁抱，小美嚇得退開，不慎被觸碰到胸部，友人見狀上前制止，與郭男等人發生推擠扭打；案發後雙方傷害和解，性騷擾部分，新北地檢署認為郭男應是把小美誤認成妻子，處分不起訴。

檢警調查，去年2月19日凌晨近2點，小美原本也在店內用餐，後來離開到對面商店買菸，回到店門口時，郭男突然張開雙手喊：「老婆」準備擁抱，小美嚇得退開，仍遭觸碰胸部，小美男友及友人見狀，與郭男及其友人發生扭打，互告傷害及性騷擾。

郭男堅稱當時以為小美是她太太，才走上前叫了一聲老婆，並未觸碰對方。

檢方依據小美友人證詞得知，郭男不是直接伸手摸胸，而是上前擁抱時，小美退開觸碰，且小美也說，衝突結束後，郭男妻子趕到羊肉爐店，郭的友人也說，郭的妻子確實準備來會合，用餐途中，郭曾說要去接太太，沒多久就發生衝突。

檢方因此認為，當時天色昏暗，郭男又喝茫了，可能因此把小美誤認成妻子，處分不起訴。

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