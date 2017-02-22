控社工師介入婚姻 家暴男要台大雲林醫院給公道

陳男控訴台大醫院社工師介入他的家庭，違反社工職業倫理。（記者林國賢攝）

2017-02-22 15:04

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市陳姓男子今出面控訴，數年前輔導他家暴的台大醫院社工師介入他家庭，離婚前就與妻子發展地下戀情，抨擊該名社工師有違專業倫理，要求院方主持公道。

陳男今天在雲林縣議員李建志陪同下到台大雲林醫院「討公道」。陳男說，數年前他因為家暴案件接受該社工師心理諮商輔導，前後長達半年，但去年12月他還是與老婆離婚，日前親戚小朋友把玩前妻手機時（前妻離婚後把手機拿給女兒當玩具），發現有上百通充曖昧簡訊，發話者居然是曾輔導他，了解家庭狀況的社工師，讓他非常氣憤。

陳男出示「我心愛的太后，心愛的公主，你在那裡，好想你」、「心愛的…我看著妳親手做的奶酪，呵！呵！呵！呵！好開心哦！捨不得吃！」等簡訊內容，指控他還沒和妻子離婚前，該社工就與妻子發展地下戀情。陳男憤怒指出，上星期三他找該名社工師理論，對方聲稱沒有逾矩關係。

被陳男指控的社工師表示，陳男是家暴中心於2009年轉介的輔導個案，當時並不認識陳男前妻；他是去年在一所國小練習馬拉松時認識陳男前妻，雙方談得來，成了無話不談的朋友，他傳的簡訊可能有些曖昧詞彙超過朋友尺度，但雙方未發生逾矩行為，願意配合接受司法調查。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說，很遺憾發生這樣事情，目前兩方對於事件內容及時序的描述，有些差距，得釐清真相；男女之間交往情況，院方不會介入；男同仁是否有違反社會工作師的職業倫理，會謹慎檢視。