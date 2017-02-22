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破獲殯葬惡棍集團 縣長頒發破案獎金

2017-02-22  13:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕破獲殯葬惡棍集團，雲林檢警昨天檢肅周俊賢、黃明政等5名治平對象到案，大快人心，雲林縣長李進勇今天中午專程到虎尾分局頒發破案獎金，感謝所有員警的辛勞，尤其在台灣燈會活動剛結束仍能建立大功，值得肯定。

李進勇中午由雲林縣警察局長許錫榮、刑警大隊長王志成、虎尾分局長張沛銘陪同，在虎尾分局頒獎並慰勞專案有功人員。

李進勇說，因為台灣燈會主燈區在虎尾，虎尾分局在燈會期間擔負沈重的勤務，所幸眾人的奉獻付出下協助燈會圓滿結束，人人都是大功臣。

尤其難得的是，燈會活動才落幕，虎尾警方再破獲大案令人喝采，李進勇指出，尤其該不法集團在地方為非作歹，甚至擁槍自重破壞社會治安，今天一舉成擒，讓雲林殯葬管理走上正軌，虎尾警方居功厥偉，特別前來嘉勉，感謝員警的辛勞。

才接任雲林縣警察局長，上任第一天警方就破獲備受社會矚目的大案，許錫榮感謝大家的努力，重申未來仍將加強組織幫派、毒品掃蕩取締，維護治安環境。

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  • 雲林縣長李進勇、雲林縣警察局長許錫榮、刑警大隊長王志成、虎尾分局長張沛銘等人表揚有功員警。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長李進勇、雲林縣警察局長許錫榮、刑警大隊長王志成、虎尾分局長張沛銘等人表揚有功員警。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣長李進勇專程到虎尾分局頒發破案獎金。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長李進勇專程到虎尾分局頒發破案獎金。（記者廖淑玲攝）

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