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清泉崗10人尿液初驗有毒品反應 檢察官要查

清泉崗基地全體官兵持續驗尿。（記者李忠憲攝）

2017-02-22  12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕空軍清泉崗基地軍事重地內，竟然發現27包毒品安非他命，台中地檢署已有肅毒組3名檢察官指揮偵辦，據了解，目前已有約10名官士兵的尿液，初步檢驗出毒品反應，雖然今天進一步檢驗後，均排除有吸食毒品；檢察官仍將請軍方約談尿液呈陽性反應的官士兵釐清。針對毒品是刻意丟棄在軍事重地，還是藏放或不慎掉落？將是檢察官目前要釐清的重點。

台中地檢署指出，今天指派肅毒主任檢察官等3名檢察官指揮偵辦，因此案位於軍事重地內，牽涉到國防軍紀，案情相當敏感，在調閱監視器之外，也希望從尿液篩檢中找到蛛絲馬跡，另外，也將調閱刑事紀錄，訪談曾有毒品案前科的軍人。

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