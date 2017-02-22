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永遠到不了值勤地方…保警騎車進核一廠 車禍身亡

陳姓警員準備左轉回核一廠時發生車禍不幸身亡（記者吳昇儒攝）

2017-02-22  11:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕保二警察總隊第二大隊第二中隊乾華分隊警員陳錦俊昨日深夜11時許，騎車行經台二線31公里處時，準備騎車轉進核一廠時，與對向直行的大型重機車發生碰撞。陳員傷勢嚴重，凌晨3點20分宣告不治身亡，另一名重機騎士則有輕微腦出血，暫無生命危險。

警方調查，雙方發生撞擊之後，機車零件飛散，初步檢測兩人均無酒精反應，酒測值為0，救護人員將兩名騎士送往淡水馬偕醫院救治，但陳員不幸身亡，全案將朝失致死罪嫌偵辦。

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  • 李姓騎士的大型重型機車與陳員的機車發生碰撞後嚴重變形（記者吳昇儒翻攝）

    李姓騎士的大型重型機車與陳員的機車發生碰撞後嚴重變形（記者吳昇儒翻攝）

  • 救護人員將兩人送往淡水馬偕醫院救治（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員將兩人送往淡水馬偕醫院救治（記者吳昇儒翻攝）

  • 兩輛機車發生碰撞後，彈飛約１０公尺遠（記者吳昇儒翻攝）

    兩輛機車發生碰撞後，彈飛約１０公尺遠（記者吳昇儒翻攝）

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