花大錢讓鼓風機坐飛機？緝毒犬LUCY出動建功

桃園市調處、台北關查獲市價超過2億元的毒品，台北關緝毒犬LUCY建功。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-22 11:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市調處、台北關聯手破獲毒品走私案，起出大麻26.345公斤、K他命173.18公斤，逮捕涉案的29歲報關行員工蔡坤祐及29歲男子徐嘉祥，昨天追出30歲報關行許姓負責人，桃園市調處副主任李秩義表示，蔡嫌等人從中國進口製冰機、鼓風機，還大手筆用空運的方式，十分不符合貨運成本，懷疑裡頭暗藏玄機，趁蔡嫌等人再次進貨時，通報台北關出動緝毒犬LUCY，果然在鼓風機夾層搜出大麻及偽裝成茶葉的K他命，市價超過2億元。

桃園市調處調查，懷疑許男等人利用報關行走私毒品，進貨時如果被查獲，就提供假領貨人資訊撇清關係，調查人員趁蔡、徐兩人出面領貨時逮人，循線追出許男也涉案。

蔡、徐兩人被依毒品罪嫌移送桃園地檢署，檢察官訊後向法院聲押獲准，但法院駁回許男聲押，由於許男與蔡男私下有密切通聯，檢察官將提出抗告。

此次建功的台北關拉不拉多緝毒犬LUCY，目前5歲，已服役3、4年，台北關機動稽核組長陳木長表示，目前的緝毒犬都由台灣自己訓練，於台中后里有訓練場，服役到8歲左右退休後，開放認養或在后里訓練場養老，台北關目前配有12隻、都是拉不拉多，服勤時搭配固定的領犬員，緝毒犬需要維持身形與體力，如果順利查獲毒品建功，領犬員會以毛巾取代食物作為獎勵，毛巾算是緝毒犬的玩具。

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