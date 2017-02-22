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醫事檢驗所到宅抽血 衛生局：小心有詐

2017-02-22  11:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣衛生局指出，有醫事檢驗所以預防保健服務為宣傳派員至民宅或公司行號招攬健康檢查業務，例如稱說「肝癌篩檢，只要100元行政費用」，但是之後又向鄉親招攬其他自費檢驗項目，自費金額從數千元至數萬元不等，屬於詐騙行為，請民眾務必注意。

衛生局表示，依醫事檢驗師法規定，「抽血」屬醫療輔助行為，原則仍應由醫師開具檢驗單後，醫事檢驗所始能向鄉親執行抽血，而鄉親如有自費檢驗需求，雖不須醫師開立檢驗單，但仍應至醫療（事）機構由專業人員執行，所以，誆稱「登門到府抽血檢查」已違反醫事檢驗師法及醫師法等法律，民眾遇到這類狀況請踴躍檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 醫事檢驗所到宅抽血，衛生局：「小心有詐」。（圖由衛生局提供）

    醫事檢驗所到宅抽血，衛生局：「小心有詐」。（圖由衛生局提供）

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