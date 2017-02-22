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國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
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國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中

2017-02-22  00:57

〔記者余衡／新北報導〕國道三號北上40.6公里處，昨天深夜11點半左右傳出嚴重車禍，一部小貨車與聯結車發生擦撞，造成貨車駕駛40歲黃姓男子頭部重創，當場失去生命跡象，目前送醫搶救中。

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  • 警、消搶救貨車駕駛。（記者余衡翻攝）

    警、消搶救貨車駕駛。（記者余衡翻攝）

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