鬧區胡亂攔車打人 兇殘「顏家班」15人就逮

2017-02-21 16:34

［記者許展溢／苗栗報導］竹南警分局與刑事局第六大隊成立專案小組，在苗栗地檢署檢察官唐先恆指揮下，今檢肅個性暴戾兇殘的「顏家班」幫眾共15人，訊後全部依涉嫌組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、傷害等多項罪名移送偵辦。

警方指出，50歲主嫌鍾姓男子個性暴戾兇殘，有殺人、毒品等多項前科，是早期「顏家班」創始會長顏老三貼身小弟，頗受提攜。

警方表示，顏老三身故後，鍾男直接掌管幫務，為壯大幫會聲勢，竟在苗栗多處逞凶鬥狠，屢以「顏家班」名義恃強凌弱，手法惡劣，只為逼迫被害人就範，夥同成員犯下多起殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案，惡性重大。

警方說，去年5月鍾男兒子遭竹聯幫分子毆打，當晚顏家班成員上百人，竟在頭份市尚順廣場附近胡亂攔車打人，無辜用路人慘遭棒打，行徑囂張。

警方表示，去年5月至12月，顏家班在苗栗地區涉嫌6件殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等案。

警方指出，今天前往竹南、頭份等地展開同步搜索、拘提鍾男及成員共15人，並查扣球棒2支、租賃契約、本票15張（5分利）、借據9張等證物，訊後全依涉嫌組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等罪，移送苗栗地檢署偵辦 。