洩密案》柯籲馬俯首認罪 贏得尊嚴與掌聲
柯建銘表示，本案自102年至今已3年多，今天是辯論庭最重要的關鍵時刻，台灣要揮別舊時代，這是一個分水嶺。（記者廖振輝攝）
〔記者謝君臨、張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在102年「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密、違反通保法等案，台北地院今日下午2時開庭，進入提示證據、辯論程序，預期今天將可順利辯結，庭訊結束前合議庭將宣告審判日期。
今天下午1點半左右，馬英九在大批隨扈簇擁下步入北檢，面對記者詢問黃世銘是否涉及偽證等問題，均笑而不答；柯建銘則在馬英九抵達後5分鐘內進入，並簡短發言。
柯建銘表示，本案自102年至今已3年多，今天是辯論庭最重要的關鍵時刻，台灣要揮別舊時代，這是一個分水嶺，也就是說，捍衛憲政體制，終結特務治國的歷史審判，這是第一點。
柯建銘指出，第二點，本案是台灣史上，邁向法治國、司法改革最具指標性的案子，前兩次的審理庭，馬英九毫無抗辯能力，把責任推給秘書，推給黃世銘；柯說，他個人對官司非常有信心，呼籲馬英九趕快俯首認罪，贏得最後的尊嚴和歷史的掌聲。
此件自訴案，現已限縮於2大塊，即102年9月1日凌晨0時許，馬教唆黃世銘於當日中午第二度進入官邸向他報告案情，涉教唆洩密並違反通訊保障監察法、個人資料保護法；第二部分是同年9月11日，馬在國民黨中央考紀會開會前，透過電視直播發表演說，向考紀委員們喊話「鍘王」，點名指責柯建銘關說，柯控馬加重誹謗。
北院上月10日傳喚黃世銘與當時的的隨行秘書林有振隔離作證，以釐清凌晨的關鍵電話的對話內容，二人皆證稱電話中是黃、林對話，馬英九未直接或間接接聽，林甚至說講電話時馬不在他身邊，但對話細節卻兜不攏，例如88秒的對話內容，林說是在確認車號、駕駛、是否吃素等，黃則說是兩人有先聊一陣子。
訊問完畢證人之後，雙方已無其他證據要求調查，因此今天將進入提示證據、辯論程序，今日若辯論終結，合議庭將會宣布審判日期時間。
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