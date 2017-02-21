南投警局首長交接 新局長：蕭規曹隨
2017-02-21 12:25
南投縣警察局新任局長邱寬愉（右１），在縣長林明溱（右2）、警政署督察室主任薛國材（左２）等人見證下，與卸任局長魏慶賢（左１）進行交接，吸引大家觀禮，場面隆重。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局今日舉行新、卸任局長交接典禮，由縣長林明溱親臨主持，內政部警政署督察室主任薛國材監交，包括南投地檢署楊檢察長秀蘭等多位貴賓到場共襄盛舉，場面隆重，新任局長邱寬愉強調，秉持「蕭規曹隨」精神，做好南投縣治安、交通與為民服務工作。
林明溱致詞時，首先感謝即將榮陞桃園市警察局督察長的前局長魏慶賢，任內對縣內治安、交通等各方面的維護與貢獻，也對新局長邱寬愉加入縣府團隊表示歡迎，希望在新任局長領導下，也能有一番新作為，提供縣民更優質的居家環境。
警政署督察室主任薛國材也轉達警政署提醒各位同仁應注意執勤安全，並強化內部溝通，傾聽員警心聲，以提升工作士氣，最後期勉各級幹部及同仁維護警察風紀，做到清廉自持、保障人權、嚴格執法。
新任局長邱寬愉係台灣省雲林縣人，中央警察大學正科44期畢業，歷任基隆市警察局副局長、內政部警察署法制室科長、督察室督察、保安組督察、法制室督察、法制室主任、保安組組長、台北市警察局主任秘書，歷練完整，工作表現優異而獲得拔擢派任南投縣警察局長。
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