越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑

2017-02-21 12:27

〔記者黃建華／高雄報導〕在警方大力「反詐騙」宣導下，台灣人越來越難騙！刑事局去年破獲一個假冒網拍賣家、謊稱工作人員設定分期付款錯誤要求買家前往提款機重設匯款行騙的詐欺集團，在台黃姓提款「車手頭」與楊姓「車手」疲於奔命到處提領詐騙款項，共11個被害人才騙得42萬餘元，抽佣2％、各僅賺8千多元，其中還有人佯裝上當匯1元，害他們帳戶凍結並被捕；高雄地院今將2人分別判處3年11月與3年6月有期徒刑。

全案雖可上訴，但警方聞訊笑說：「詐騙集團越來越難混了。」

判決指出，黃姓被告夥同林姓被告在104年10月間加入郭姓男子（通緝中）、莊姓、任姓等人（另案審理）組成的電話詐欺集團，由同夥在中國設立詐騙機房，假冒網拍賣家撥打電話給不特定被害人，以分期付款設定錯誤需前往ATM提款機重設匯款，或是假冒親友急需用錢紓困詐財，指定匯入人頭帳戶。再由黃男在台灣擔任車手頭招募楊姓男子充當提款車手，尋找提款機提走詐騙進帳，每筆抽取2％作為車手酬勞。

該集團詐騙一個月，北、中、南僅10人上當，匯款42萬餘元，但有人佯裝上當故意匯款1元，再報警害詐騙集團花錢買來的人頭帳戶被凍結，黃、楊等人南來北往到處提款忙了近月，各僅賺到約8千多元車手酬勞，就因提款影像曝光被鎖定而落網。

兩人撈偏門所賺到的酬金，還遠不如一般正當工作社會新鮮人月領22K。不過，高雄地院審理時仍依詐欺罪連續犯，一罪一罰，共10罪詐欺得逞、1罪未遂，分別判處黃姓車手頭3年11月、楊姓車手3年6月。可上訴。

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