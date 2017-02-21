大姐頭吸收小弟幫忙販毒 三重警破獲毒窟

2017-02-21 12:12

〔記者曾健銘／新北報導〕前科累累、靠販毒維生的38歲黃姓女毒蟲，為了躲避警方追查，在新北市三重區安慶街承租套房作為交易所，並以金錢、毒品做為報酬，吸收27歲江男、28歲賴男、29歲陳男等人幫忙販毒，三重警方日前接獲線報後連日蒐證，日前見時機成熟，率員上門查訪，果然查獲大量安毒、吸食器、分裝袋、電子磅秤等違禁品，逮捕4人，一舉搗破毒窟。

三重警分局厚德派出所謝志和表示，日前接獲線報，指稱轄區安慶街1處公寓套房內經常有不像住戶的陌生人士進出，且屋內不時地散發出異味，懷疑套房內藏有毒品分裝工廠，警方獲報，立即派員至現場勘查、蒐證。

日前深夜，警方見時機成熟，由謝志和帶隊前往埋伏，趁著屋內有人進出時入內查緝，當場逮捕黃女與江、賴、陳男等4人，搜出海洛因、安非他命等毒品共270公克，以及吸食器、電子磅秤、分裝袋等贓物，訊後4人全依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。