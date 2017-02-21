買褲不給錢惹殺機 大雅鬥毆案9人到案
2017-02-21 12:20
〔記者李忠憲／台中報導〕大雅區雅環路2段保齡球館19日晚間發生集體鬥毆案，其中一方3人包括26歲賴姓男子、張姓及邱姓少年，分受輕重傷送醫。警方雖立刻出動快打部隊，但邱少重傷一度昏迷，張少則頭部遭重創後顱內出血，目前呈現腦死，家屬已放棄急救並同意器官捐贈。
豐原警方調查，疑似糾眾教唆打人的25歲陳姓男子與受傷的3人均認識，日前陳透過LINE群組，表明自己有數件價值6千元的褲子要販售，邱少允諾購買，交貨後卻遲不給錢，雙方鬧得十分不愉快。邱少與陳男19日當天在電話中大吵，互相嗆聲，邱少更主動約陳男晚上9點半在大雅的保齡球館前談判。由於張少、賴男與陳也認識，當晚就跟去現場了解，相機想當和事佬。
3人先到保齡球館，豈知陳男竟透過臉書及APP微信，糾了8台車20餘人，分持10多支球棒，一下車就狂追3人猛K，並不時朝對方頭部重擊，行徑囂張且兇狠，事後快閃離去。只是去看現場的張少，頭部卻遭重擊，重傷腦死，邱少重傷，目前在台中榮總住院觀察，賴男則傷勢較輕，已出院返家休養。
陳男供稱，因為邱少欠錢不還，加上電話中嗆聲，才會撂人要教訓他，不知會這麼嚴重，十分後悔。
豐原分局表示，事發後立刻組專案小組，與市刑大合作偵辦，透過以車追人方式，昨晚策動陳姓男子等9人，分別在南投集集分局及台中投案，並查扣1支行兇用球棒，球棒上有明顯凹痕，足見力道之大。由於行兇大多數人都不熟識，也不知打的是誰，今天將陸續追緝其他10多位共犯，並先依殺人未遂、重傷害等罪嫌送辦。
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