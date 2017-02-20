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台中少年被毆命危 阿姨：有什麼深仇大恨？

2017-02-20  22:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕有什麼深仇大恨，要如此痛下殺手？

張姓少年的阿姨，用「痛恨」來形容心境，她說，外甥與朋友聊天，對方攜帶凶器，一下車不發一語就拚命打，「到底有什麼深仇大恨？要如此下重手？」，這是「蓄意與預謀」殺人，她強調，如果外甥與朋友要談判拚輸贏，豈會手無寸鐵？外甥是無端捲入、無辜的受害者，幸好善心民眾拍下過程，有助於釐清事實，不能讓逞兇的不良份子說謊編故事，希望警方趕緊破案釐清事實。

張姓少年的家境不好，父親受傷臥病，靠母親維持家境，他的阿姨說，今天（20日）轉送澄清醫院時，姪子一度惡化，家屬雖萬般不捨，仍在痛苦中簽署捐贈器官與不急救同意書，僅給予「人道醫療」（不拔管）。

阿姨說，昨天（19日）晚間，張姓少年的媽媽，還打電話催促快回家，外甥說「在唱歌，晚一點再看看」，不料，竟會發生事端，家屬側面探聽得知，外甥可能去吃東西，在案發地遇到朋友，雙方聊天時遇襲。

阿姨指出，外甥與朋友手無寸鐵，如果是糾紛談判，又豈會不攜帶武器，空著雙手赴約？對方是地方上的不良少年，錄影畫面顯示，這群惡煞一下車就拚命打，連講一句話都沒有，還攜帶武器，顯示惡煞是「蓄意與預謀」殺人，到底是什麼深仇大恨，要如此痛下殺手？

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  • 陳嫌等眾人下車就拿出棒球棒猛打，張姓少年等人趕緊逃跑。（記者歐素美翻攝）

    陳嫌等眾人下車就拿出棒球棒猛打，張姓少年等人趕緊逃跑。（記者歐素美翻攝）

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