11次酒測失敗 老翁稱肺病不能吹氣 當場掏菸吞雲吐霧

2017-02-20 21:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年逾70歲楊姓老翁臉色紅潤被攔查，警方要求他酒測，他卻連續吹氣11次都失敗，員警認為他拒測，開出9萬元罰單並吊銷駕照，他不服氣提起行政訴訟，宣稱他並非拒絕酒測，而是肺病氣喘與支氣管痙攣發作，無法吹氣，他還指控員警見他呼吸困難卻拒絕送醫，不過，台中高等行政法院勘驗錄影，卻發現他當場吞雲吐霧抽2支菸，還以死要脅且大聲拒絕送醫抽血，判決老翁敗訴確定。

判決書指出，楊姓老翁去年3月14日下午騎機車，於台中市被警方攔查，雙方耗了半小時，老翁吹氣11次都失敗，警方遂開出9萬元罰單與吊銷駕照，老翁不服提起訴訟，他辯稱並未拒絕酒測，而是有病在身不能吹氣。

老翁還拿出醫師的診斷證明書，宣稱他多年前火災嗆傷，遇到刺激血壓就飆高，肺支氣管還會痙攣，他並指控員警為難他，當天他被留置超過30分鐘，呼吸困難而痛苦哀嚎，國軍總醫院在附近，員警卻拒絕他就醫。

警方則提出現場錄影自清，並指老翁連續吹氣11次失敗，已是拒絕酒測，台中地院一審採信警方說法，判決老翁敗訴，老翁又提起上訴。

台中高等行政法院勘驗錄影，發現案發時，老翁確實宣稱肺部差，不能出力吹氣，但卻又掏出香菸吞雲吐霧，員警要求他吹酒測器，他卻一再吹氣失敗，員警懷疑他「消極不配合」，還多次指導老翁吹氣，但仍舊吹氣失敗。

錄影畫面還顯示，員警曾詢問老翁「要不要叫救護車，還是去醫院抽血？」，老翁答覆「我死給你看、不要叫救護車」，員警質疑他能抽菸，卻不能吹酒測器，他又說「我準備死給你們看，我心臟不好」，第8次吹氣失敗後，員警又再度問老翁是否就醫，老翁仍舊拒絕，且再度掏出香菸抽，第9次吹氣失敗後，員警又再度詢問老翁是否就醫與抽血，老翁還是拒絕，總計吹氣11次失敗。

老翁雖向法官宣稱，他抽的是「空菸」，只把菸含在嘴中來鎮定情緒，但法官卻認為，員警耗時30分鐘，至少兩度詢問他是否就醫，他卻都拒絕，還一度以死威脅，之後雖改口宣稱要配合酒測，但仍吹氣失敗，這是「消極不配合」，已符合拒絕酒測的要件。

至於老翁提出的肺病診斷書，法官認為，診斷證明書並未記載老翁不能正常呼氣，老翁還在現場兩度抽菸，還有吐菸的動作，據此駁回老翁的上訴，判決老翁敗訴確定。

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