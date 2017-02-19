家屬喪葬費無影？周比蒼哀悼不發一語離去

周比蒼約上午10點40分到場致意，但對於媒體詢問喪葬費問題不發一語便離去。 （記者鍾泓良攝）

2017-02-19 11:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕國道五號遊覽車交通事故今天舉辦法會及追悼會，預計部分死者將舉行火葬。但有自治會家屬代表跳出來指控，下午都要出殯了，但昨天蝶戀花旅行社創辦人周比蒼承諾家屬至少15萬喪葬費用，今天殯葬業者卻說沒有收到代墊指示，要家屬跟周老闆討。周比昌約上午10點40分到場致意，但對於媒體詢問喪葬費問題不發一語便離去。

家屬代表說，至今都還沒有討論到賠款部分，但現在連喪葬費都還沒處理好，現在已經感受到「人前說一套，人後說一套」、「那你（周比蒼）昨天也是跪甚麼，也是跪假的啊！」。他更提到，昨天周比倉留了一個員工手機當作聯絡窗口，但至今都是關機的。家屬代表說，大家都非常理性，還站在家屬的角度，跟他說「老闆你辛苦了」，結果還是被擺了一道。

家屬代表也批評友力通運作業程序冗長，還需要同意書及切結書兩張書面資料，「你又不是公家機關，還要等週休二日，禮拜一、禮拜二同意書才會製作好」，還提到罪責比較重的蝶戀花也是一張書面資料就完成。友力代表隨後與家屬聯繫，代表也提到，自己公司司機在監理站也暴動，但承諾會馬上完成程序，希望家屬不要想太多。

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