內衣店清秀佳人 竟是躲了快12年的通緝犯
2017-02-17 17:42
［記者黃美珠／新竹報導］再3個月就過追訴期的簡姓女通緝犯，沒想到成功脫逃警網約12年，最後竟栽在新埔偵查隊手中！讓她非常意外。
37歲的簡女外型嬌小、清秀，平常跟妹妹在苗栗縣某內衣專賣店工作，怎麼樣都不像一般人傳統刻板印象中的「匪類」。但她卻是個已經跑路約12年的女通緝犯！
新埔警分局偵查隊調查發現，她民國90幾年間在高雄地區擔任房仲，原因不明被控詐欺。高雄地院審理時她未到庭，因此94年2月被發佈通緝，從此她也「人間蒸發」，不僅讓高雄警方，就連老家桃園的警察也找不到人。
新埔偵查隊分隊長林峻平、小隊長劉興君、偵查佐林耀銘日前掌握她的行蹤，發現她其實一直都在苗栗安份守己工作著，既沒隱姓埋名，更沒「變臉」，但卻始終無人發現她是個通緝犯。
員警研判應該是她外型清秀可人，加上低調、又循規蹈矩的作風，自然不會引來員警盤查或臨檢，才能安然無事一躲就12年，要不是這次落網，她的追訴時效就將在今年五月初完成。
日前新埔偵查隊佯裝客人上門，當面告知她「警察」後，警方說，她只是略顯詫異，意外警方怎麼會在10幾年後找到她，隨後就很鎮定地配合跟警方走。
簡女受訪直言她知道被通緝，也知道5月初時效就將消滅而免訴，但也很納悶不知道為何被人告詐欺，她連誰告她都不知道，也從沒有警察或檢察官傳喚她製作筆錄過。
她說，自己沒有刻意要逃跑，也認為被通緝「並不是什麼大事」。
不過警方調查發現，逃亡期間她非常低調過日子，連身分證也沒有換發新版的，研判她為了自由連選舉等公民權利也都放棄，像個真正的「幽靈人口」一樣，隱身在茫茫人海的社會中。
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