北市女子晚間跳樓身亡 警調查輕生原因
2017-02-16 22:14
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲甘姓女子，今日晚間9時30分左右，自台北市新生北路二段的租住處跳樓自殺，救護人員趕到現場時，甘女已無呼吸心跳，宣告不治。
轄管中山分局民一派出所到場蒐證，初步查證無他殺嫌疑，現已通知死者家屬協助調查原因，並處理相關後續事宜中。
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