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北市女子晚間跳樓身亡 警調查輕生原因

2017-02-16  22:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲甘姓女子，今日晚間9時30分左右，自台北市新生北路二段的租住處跳樓自殺，救護人員趕到現場時，甘女已無呼吸心跳，宣告不治。

轄管中山分局民一派出所到場蒐證，初步查證無他殺嫌疑，現已通知死者家屬協助調查原因，並處理相關後續事宜中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
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  • 甘姓女子跳樓自殺。（記者劉慶侯攝）

    甘姓女子跳樓自殺。（記者劉慶侯攝）

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