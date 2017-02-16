北市女子晚間跳樓身亡 警調查輕生原因

2017-02-16 22:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲甘姓女子，今日晚間9時30分左右，自台北市新生北路二段的租住處跳樓自殺，救護人員趕到現場時，甘女已無呼吸心跳，宣告不治。

轄管中山分局民一派出所到場蒐證，初步查證無他殺嫌疑，現已通知死者家屬協助調查原因，並處理相關後續事宜中。

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