男子預借6萬元工資離職不還 老闆烙人圍毆

2017-02-16 19:22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名23歲蘇姓男子疑因離職後未將預借的6萬元工資歸還，引起2名張姓老闆不滿，昨晚10時許烙人在三重集美、重新路口圍毆蘇男，警方獲報趕抵逮到2名涉案男子，警方漏夜追查，在樹林找到被害人，並通知其他人到案說明，依妨礙秩序函送6名涉案人。

警方調查，蘇男先前任職土木公司，陸續預支6萬元工資，離職後卻未歸還，昨晚2名張姓負責人將蘇男約出商討債務問題，雙方討論未果，張男等6人便徒手毆打蘇男，導致頭部皮肉擦傷，雙方聽到警方趕來迅速逃逸，蘇男也自行返家包紮。

警方表示，蘇男到案後不願提告，表示會自行與前公司處理債務問題，但因街頭鬥毆已引發民眾不安，警方訊後以妨礙秩序將涉案6人函送法辦。