帶賞櫻團有多血汗？ 領隊妻再爆工作辛酸

罹難領隊蕭如進妻子黃美英（右）昨日爆出先生薪水時領僅有1300元，今日更爆出先生的工作過程，有時連上兩週都沒休假。（記者羅沛德攝）

2017-02-16 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團意外釀成33人死亡、11人輕重傷，罹難領隊蕭如進妻子昨日爆出先生薪水日領僅有1300元，今日更爆出先生的工作過程，有時連上兩週都沒休假，問先生為何不休息？蕭如進只無奈地說：「我也累得半死，但老闆說沒人啊，一定要去。」

根據《聯合報》報導，罹難領隊蕭如進的妻子黃美英表示，先生的領隊費一天800元，加上茶水費500元，一日薪水可領1300元，但茶水費不是天天有，有時一天200元，有時沒有，領隊費剛開始只有500元，做了兩年才升了「100元」。

至於每日工時，黃美英表示要看公司何時開車，起碼都要比客人早到1小時，有時上班到晚上回家還要趕末班捷運，如果沒搭到就只能坐計程車回家。黃美英當時問他，薪水這麼少還搭計程車，「這樣工作是在做健康的喔」？蕭如進只說：「沒辦法，老闆給的薪水不高。」

黃美英回憶，先生除了生病住院之外很少休息，有時候連上兩週都沒休假，問先生「為何不休息？」，蕭如進無奈地說：「我也累得半死，但老闆說沒人啊，一定要去。」和老闆反應之後也沒用。