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警署公布人事調動？名單網路流傳

2017-02-15  17:34

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應副署長林德華、警政委員吳思陸等重要高階警職退休，近期將牽動一波高階警官人事異動，近日網路卻流傳將發布的高階異動名單，在警界瘋傳。警政署對此表示純屬外界揣測，仍協調作業中。

這個網傳的名單，包括保三總隊主秘張春波調台中市警主秘、保四總隊長張蒼波調台中市警副局長、台中市警副局長蔡耀坤調保四總隊長、台北市警主秘邱寬愉調南投縣警局長、南投縣警局長魏慶賢調台中市警督察長、新北市警副局長陳永利調彰化縣局長、新竹市警局長陳耀南調新北市警副局長、高雄港總隊長江雅文調屏東縣警局長等等。

警界認為，每次人事異動前，都會有事先流傳部分名單，但真真假假，有的正確、有的一看就知道是不合理，這次流傳的名單，即有部分，不合常理。

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  • 警政署因應副署長林德華、警政委員吳思陸等重要高階警職退休，近期將牽動一波高階警官人事異動。（資料照，記者黃敦硯攝）

    警政署因應副署長林德華、警政委員吳思陸等重要高階警職退休，近期將牽動一波高階警官人事異動。（資料照，記者黃敦硯攝）

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