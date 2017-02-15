百年老店無照製枇杷膏 慶餘堂負責人遭判刑

2017-02-15 17:20

〔記者溫于德／台北報導〕百年老店「慶餘堂參藥號」的枇杷膏，但該店於民國100年間，被查出未領有工廠登記證及製造業藥商許可執照，卻製造販賣枇杷膏遭罰；台北地檢署去年四月突襲，再度查獲不法，日前依違反藥事法，將慶餘堂及高齡80多歲的負責人郭豐裕起訴。法院審理期間，郭男經與檢察官協商後，改口認罪；法官今依製造偽藥罪，判郭有期徒刑8月，緩刑3年，須支付國庫25萬；慶餘堂方面，亦須支付國庫25萬，全案確定，不得上訴。

起訴指出，北市衛生局自95年陸續接獲檢舉，指位於台北市信義路二段慶餘堂參藥號違法製售枇杷膏。衛生局多次查察開罰，慶餘堂仍未改善，負責人郭豐裕惹上違反藥事法官司，被判刑4月、緩刑2年確定。

去年4月，北市衛生局再次接獲檢舉，檢方兩度派檢察事務官喬裝成顧客，順利買到無照私製的枇杷膏，認定郭豐裕涉違反藥事法罪證明確。

郭豐裕應訊時喊冤，強調枇杷膏只接受預約，賣給特定對象，且賣枇杷膏是小本生意，若要取得製藥許可執照，得花大錢更新設備，不敷成本；檢方未採信；但法院審理期間，郭改口認罪，今被判刑確定。