遊覽車翻覆前1小時 在宜縣麵包店留下最後身影

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車，翻覆前1小時，遊客曾在五結鄉法羅烘焙坊買糕點果腹。（記者江志雄攝）

2017-02-15 12:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車在國5翻覆，造成33死11傷，案發前1小時，遊覽車在宜蘭縣五結鄉法羅烘焙坊停車，乘客到店內購買麵包果腹，留下最後身影。

13日晚間8點，蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車，在五結鄉法羅烘焙坊停靠，停留約半小時，隨即從羅東交流道上國5，9點多在國5與國3交會處彎道翻車，造成重大死傷；法羅烘焙坊老闆莊旺儒說，遊覽車40多名乘客擠進店裡，顯得飢腸轆轆，印象特別深刻。

旺儒曾跟領隊、遊覽車司機交談，發現2人歷經長途跋涉，看起來有點疲憊，領隊告訴他，這團遊程沒有提供晚餐，乘客除了試吃，也買了不少糕點，他們離去後，電視畫面出現遊覽車翻覆消息，才知道是1小時前進店消費的客人。