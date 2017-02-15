車齡20年以上遊覽車 還有214輛在路上跑
車齡20年以上遊覽車，還有214輛在路上跑。示意圖與文無關。（資料照，記者歐素美攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社13日發生車禍，車輛翻覆後車頂幾乎解體、座椅堆疊扭曲，顯見車體結構受破壞，外界質疑是組裝車問題。該車輛為87年大客車推型式認證前就組裝準備出廠，安全門數量較少、也不用經過翻覆測試；根據統計，全台1萬7千多輛遊覽車當中，車齡超過20年的就有214輛，超過15年更有1314輛。
交通部表示，大客車推型式認證前，是透過道安核准函做書面規格審查，主要檢視剎車、燈光、車重、座位數等項目，對於破壞性、損壞性測試較少；公總則說，每個時代的法規都有不同規範，新法上路後也不可能將已出廠車輛召回，要求進行與大客車車身結構強度有關的碰撞測試，安全門位置不對或數量不夠時，也無法說要在車體再挖一個門出來。
公路總局局長陳彥伯表示，車輛管理在台灣是經過長時間演進，每部車打造前都要到測試機構檢測，通過後再到審驗機構完成審驗，最後才能去監理機關登記領牌；不論是在車身結構、座椅強度、安全椅、安全門等，不同階段都有不同法律規範，所有的車輛只要能通過安全檢驗都是安全。陳彥伯說這次出事車輛是通過安全規定領照，但當時的確沒有翻覆測試。
加強老車安全管理作為方面，陳彥伯說車輛安全分使用與規範，車輛使用上可以限制部分危險路段甲類、乙類大客車禁止通行。在規範上，公總指出，有加強10年以上營業大客車檢驗次數，每年需檢驗3次，若是定檢時發現引擎、底盤已損壞不堪修復，也會要求業者報廢。
若要說交通部對於高齡的遊覽車有何退場機制，可能只有在檢驗不合格時，1個月內申請複檢也沒過，就會進入逾期檢驗階段，由開單告發處罰鍰，再到吊扣牌照，若半年仍未檢驗通過就會註銷車輛牌照。
不願具名的客運業者表示，雖然不是說老舊車輛就一定比較危險，但自己還是不太敢搭；辨別車齡最簡單的方式就是查看車門旁，上面都會有註記車輛出廠日期。
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標題：車齡20年以上遊覽車 還有214輛在路上跑
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