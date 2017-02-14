李世恭接任竹市消防局長 林智堅：盼提供更優質服務

2017-02-14 17:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局由新任局長李世恭接任，今天在市府第一會議室舉行佈達宣誓典禮，並由市長林智堅主持。林智堅除表達恭賀之意，也期待李世恭以其豐富專業的經歷，領導消防局提供更優質的公眾服務。

李世恭是新竹市消防局歷任局長中最年輕的一位，為國立中央大學土木工程學系碩士，自中央警察大學60期畢業後，就一直於新竹市服務，迄今已任職21餘年，精熟消防業務，歷任消防局分隊長、組員、課員、副大隊長、大隊長、課長、科長及副局長等職務，具備縝密的思維及組織能力，績效卓著，並於101年當選全國消防楷模，學識豐富及職務歷練完整。

林智堅肯定李世恭在代理局長期間，帶領消防局於救災救護的工作表現，在全國各項評比及救災救護效能上，均獲卓越成績，足為全國消防機關的楷模。

林智堅表示，消防局是市民生命財產安全的守護神，李世恭專業且經歷豐富，期待消防局在他帶領之下，秉持「廉潔、專業、效率、便民、創新」的核心價值，為守護市民生命財產安全繼續努力、發揮所長，除了達成各項消防工作目標之外，更要成為全國消防機關的楷模。

李世恭表示，感謝市長對消防業務的傾力支持，積極提升消防裝備、增加消防人力，未來一定會善盡職責，除了延續過去的績優表現，更會力求精進，不會辜負市民的期許。