品質參差不齊 離職員工爆蝶戀花省錢釀禍

蝶戀花遭離職員工爆料，因節省支出導致品質不佳。（記者劉信德攝）

2017-02-14 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，外界將矛頭指向負責承辦的蝶戀花旅行社。有離職員工爆料，蝶戀花都是自行購買遊覽車、招聘司機，但為了省錢，不但不捨得換車、維修，司機薪水也相當低廉，品質參差不齊，直言是為了省錢才導致意外發生。

根據《聯合報》報導，離職員工表示，根據觀光局規定，旅行社必須要有車行才能營運，但要一次併購需要大量財源，旅行社難以負荷，因此通常會找車行配合。

員工提到，蝶戀花都是自行購車、招聘司機，再靠行在友力通運名下。他還指出，蝶戀花的遊覽車大多是1998年出產，已經相當老舊，但為了節省支出，捨不得換車、維修，司機薪水也相當低廉，在他離職之前，蝶戀花司機午餐餐費僅100元。

蝶戀花旅行社委任律師劉宇哲對此回應，依照法規，旅行社不會有司機和遊覽車，這部分會再跟負責人聯繫了解。