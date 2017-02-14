| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

品質參差不齊 離職員工爆蝶戀花省錢釀禍

蝶戀花遭離職員工爆料，因節省支出導致品質不佳。（記者劉信德攝）

2017-02-14  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，外界將矛頭指向負責承辦的蝶戀花旅行社。有離職員工爆料，蝶戀花都是自行購買遊覽車、招聘司機，但為了省錢，不但不捨得換車、維修，司機薪水也相當低廉，品質參差不齊，直言是為了省錢才導致意外發生。

根據《聯合報》報導，離職員工表示，根據觀光局規定，旅行社必須要有車行才能營運，但要一次併購需要大量財源，旅行社難以負荷，因此通常會找車行配合。

員工提到，蝶戀花都是自行購車、招聘司機，再靠行在友力通運名下。他還指出，蝶戀花的遊覽車大多是1998年出產，已經相當老舊，但為了節省支出，捨不得換車、維修，司機薪水也相當低廉，在他離職之前，蝶戀花司機午餐餐費僅100元。

蝶戀花旅行社委任律師劉宇哲對此回應，依照法規，旅行社不會有司機和遊覽車，這部分會再跟負責人聯繫了解。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友力通運 國道5號 蝶戀花 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：品質參差不齊 離職員工爆蝶戀花省錢釀禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.