被騙來台慘遭性剝削 泰國人妖控訴洪有仁
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員洪有仁等人經營「醉美人」酒店，涉以來台從事舞台表演等名義，誆騙5名泰國人妖從事脫衣陪酒工作，並控制脅迫與男客半套、全套性交易，被嘉義地檢署起訴。被害人向檢方控訴，每人每月只拿2萬元薪資，每日所獲小費全數須上繳酒店，若拒絕客人性交易要求，每次被酒店罰款7萬元，若每月從事性交易次數少於15次，就被責罵或罰款脅迫，「如果生病，自己得找藥吃，從來沒帶去看醫生，對我好像不是個人」。
起訴書表示，洪有仁自104年1月起至105年10月透過仲介馮姓男子引進5名泰國人妖，來台後，將他們藏匿在嘉義縣水上鄉及嘉義市世賢路處所，並由酒店工作人員負責看守、管理，再利用他們對台環境陌生，不熟諳當地語言、法律，加上舉目無親，難以求助，以言語恐嚇、脅迫手段，採專人專車監控接送至酒店坐檯陪酒性交易，再從中壓榨從事性剝削。
一名被害人指稱，第一次性交易是洪有仁告訴他有客人要跟他在二樓包廂進行性交易，基於畏懼，他只好聽從洪的要求接客；與客人進行半套性服務，每次價錢500元，若拒絕半套服務，會被店老闆蔡姓女子責罵，私藏小費會被罰10倍罰金，蔡女曾懷疑他私藏小費，強制對他搜身，並在大家面前掀裙子，「洪與警方關係很好，不敢跑去跟警方講。」
另一名被害人供稱，他不喜歡在酒店工作，因為每天都被客人吃豆腐，他動過全身變性手術，才工作2個禮拜，就有人叫他出去賣淫，他不想去，因剛動生殖器手術，傷口還沒好，但店家強迫他去，並表示客人已經付錢了，如果不去的話就不能領到薪水。
他說，性交易後因為傷口都會流血，回去得吃藥。
「我很難過，對我好像不是個人！」這名被害人也控訴，每天清晨才下班，生病也不能休息，店家威脅要扣錢，並逼迫工作，若想要回國就拿契約來當藉口，所以得要忍耐；105年2月他在「醉美人」被警方查到，但洪有仁與蔡女強迫他要說「自己來工作跟店無關」，之後他也沒回國，直到同年10月再被警方查獲。他說，在工作上如果生病，自己得找藥吃，店家從來沒帶他去看醫生，身體不好、很疲勞，很想回泰國。
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標題：被騙來台慘遭性剝削 泰國人妖控訴洪有仁
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