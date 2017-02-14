悲傷情人節！宜蘭傳逃逸外勞情殺命案

2017-02-14 12:07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕2名印尼逃逸外勞，疑似情侶，原本逃到梨山打工，後來下山自首，跑到宜蘭市朋友家正在等待遣返，結果今天一早卻傳出男方失手打死女方。

附近居民表示，早上8點多，突然聽到一聲尖叫聲，後來又聽到男生聲嘶力竭的哭喊，後來看到警察來，才知道原來是發生兇殺案。嫌犯已經到案，警方封鎖現場採證中。