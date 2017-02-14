北市副市長鄧家基：遊覽車自行招攬遊客

國道昨晚發生重大遊覽車翻覆意外，迄凌晨已逾32人死亡。（記者羅沛德攝）

2017-02-14 00:30

〔記者鄭景議／台北報導〕國道昨晚發生重大遊覽車翻覆意外，迄凌晨已逾32人死亡；台北市副市長鄧家基昨深夜11時許趕達車禍現場探視並調度，他說，這輛遊覽車是以自行招攬遊客的模式攬客成團，並非集中報團，相關責任歸屬正在釐清中。

鄧家基說，檢警與政府相關局處正在調查事發原因與責任，目前所知這輛遊覽車是自行在基隆當地自行招攬遊客，湊滿人數即成行，並非集中式報團，旅客資料、保險等情況都有待查證，目前還在了解中。

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