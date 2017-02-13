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法院執行返還房屋點交 發現老翁陳屍頂樓加蓋屋內

2017-02-13  21:19

〔記者王定傳、曾健銘／新北報導〕新北地院民事執行處今下午，在新北市新莊區建福路某處5樓執行返還房屋強制點交程序時，在頂樓加蓋處發現一名老翁陳屍在屋內，研判死亡已超過2天；據了解，死者是游姓原屋主的乾爹，警方在現場發現一封遺書，未交代尋死原因，只稱「生活很辛苦！」

新北地院民事執行處人員今下午2時許，到新莊建福路某處5樓執行點交程序時，因游姓原屋主表示要將現場物品，搬到頂樓加蓋處，打開屋門一看，驚見一名老翁陳屍屋內，疑燒炭自殺，研判死亡超過兩天，員警隨即通報轄區偵查隊後續處理，本案5樓點交程序於下午4時執行完畢，由執行人員解除債務人占有，將建物返還債權人。

據調查，死者是一名73歲的李姓老翁，警方在現場發現一封遺書，只有寫說「生活很辛苦」並未交代尋死原因，警方將聯繫家屬協助調查，並報請檢察官相驗，進一步釐清自殺原因。

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