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警匪片！女毒犯撞警拒捕 差點演出「人間蒸發」

2017-02-12  20:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林警方下午圍捕一名女毒犯蔡幸純（36歲），警方雙車包夾，將其逼入死巷，未料蔡女瘋狂衝撞警車，員警連開2槍制止，蔡女下車假意投降，沒想到竟翻牆逃逸。

蔡女開著BMW自小客車，已經被像兩警車前後包夾，進入不到3公尺寬的巷子，但蔡女像不要命似地前後衝撞警車，還差點撞上圍捕的員警，員警連開2槍反制，原以為蔡女會乖乖就範，沒想到他竟爬過副駕駛座開門，雙手舉起，假意投降，未料一個轉身，蔡女躍上旁邊的圍牆。

已是「籠中鳥」、「甕中鱉」蔡女差點演出「人間蒸發」，員警立即追上前，跟著翻過圍牆，雙方追逐約1公里，蔡女終因體力不支倒地，被員警帶回警局，警方在她的車上搜出海洛因0.9公克、安非他命33.3公克及一個販毒用電子秤。訊後被依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪送辦。

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  • 女毒犯拒捕，翻牆逃逸。（記者顏宏駿翻攝）

    女毒犯拒捕，翻牆逃逸。（記者顏宏駿翻攝）

  • 女毒犯拒捕，翻牆逃逸。（記者顏宏駿翻攝）

    女毒犯拒捕，翻牆逃逸。（記者顏宏駿翻攝）

  • 女毒犯拒捕，翻牆逃逸後，最終還是被捕。（記者顏宏駿翻攝）

    女毒犯拒捕，翻牆逃逸後，最終還是被捕。（記者顏宏駿翻攝）

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