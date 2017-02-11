路邊車輛當提款機 男子偷遍新北、桃園

毒蟲陳英民把路邊停放的車輛當提款機，偷竊36輛車車內財物；圖為他犯案。（民眾提供）

2017-02-11 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子陳英民皮膚黝黑，綽號小黑，染毒的他好吃懶做，專挑路邊停放車輛犯案，當他發現車門沒鎖，就大方打開車門下手，如果車門緊閉，陳嫌就就會打破車窗玻璃偷竊；連小販的血汗錢都不放過；三峽警分局逮捕陳嫌時，員警差點遭撞上，警方估計大盜在新北、桃園犯案36起，擴大追查中。

一名婦人2月3日將車輛停在鶯歌區尖山路，一時疏忽忘了鎖上車門，47歲嫌犯陳英民剛好途經，他先在車前打量，還往四周、樓上張望，行經駕駛座旁伸手拉了車門一把，發現車門沒鎖，他往前走了幾步就回頭開門，伸入車內搜刮財物，偷走3萬多元現金後逃逸。

三峽警方二橋派出所說，查緝陳嫌時，因他居無定所，警方試圖找出他的藏身處，再到附近埋伏，10日下午4點許，警方發現陳嫌現身，就上前緝捕，逮捕過程中，陳嫌還企圖衝撞員警，幸虧員警及時跳開；陳嫌到案後辯稱只偷了2、3台車，警方在他身上起出海洛因、行車記錄器、導航等證物，因陳嫌犯案累累，警方將全案依違反毒品條例、竊盜移送新北地檢署偵辦，建請檢察官聲押，避免陳嫌持續犯案。

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