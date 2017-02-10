妻「好朋友」沒來 小王卻來了 夫怒提告

2017-02-10 20:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市朱姓男子1年多前，與林姓婦人發生婚外情，去年1月間林婦因月經還沒來，懷疑自己懷了朱男的種，傳簡訊給朱男說「慘，這個月MC還沒來，有了怎麼辦啦」，朱男則回「我會放棄這一切奔向妳」，林婦丈夫發現簡訊內容氣炸提告求償，桃園地院法官審結判朱男須賠償林女丈夫25萬元。

林婦丈夫指控，發現老婆經常深夜跑到其他房間講電話，一講就是數十分鐘，懷疑她另結新歡，趁老婆不注意查看手機，赫然發現她與朱男互稱「老公」、「寶貝」，還有到飯店親吻、擁抱的內容，兩人聊到破壞家庭一事，林婦稱「都上了床還沒破壞」。

去年1月間林婦與朱男聊到MC還沒來，擔心自己「有」了朱男的孩子，朱男則回「我會放棄這一切奔向妳」，林女又說「你愛我們的小孩嗎」，朱回稱「我們還要生妹妹」，林女回「一定生，生個漂亮妹妹送給你」，對話內容讓林婦丈夫火冒三丈。

法院審理時，朱男辯稱與林婦是高中同學，所有內容都是他喝醉亂編亂聊，與和林婦什麼都沒發生過，法官從兩人密集對話和懷孕等內容，認為兩人確實有親密關係，判朱男須賠償林婦丈夫25萬元。