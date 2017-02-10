| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

妻「好朋友」沒來 小王卻來了 夫怒提告

2017-02-10  20:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市朱姓男子1年多前，與林姓婦人發生婚外情，去年1月間林婦因月經還沒來，懷疑自己懷了朱男的種，傳簡訊給朱男說「慘，這個月MC還沒來，有了怎麼辦啦」，朱男則回「我會放棄這一切奔向妳」，林婦丈夫發現簡訊內容氣炸提告求償，桃園地院法官審結判朱男須賠償林女丈夫25萬元。

林婦丈夫指控，發現老婆經常深夜跑到其他房間講電話，一講就是數十分鐘，懷疑她另結新歡，趁老婆不注意查看手機，赫然發現她與朱男互稱「老公」、「寶貝」，還有到飯店親吻、擁抱的內容，兩人聊到破壞家庭一事，林婦稱「都上了床還沒破壞」。

去年1月間林婦與朱男聊到MC還沒來，擔心自己「有」了朱男的孩子，朱男則回「我會放棄這一切奔向妳」，林女又說「你愛我們的小孩嗎」，朱回稱「我們還要生妹妹」，林女回「一定生，生個漂亮妹妹送給你」，對話內容讓林婦丈夫火冒三丈。

法院審理時，朱男辯稱與林婦是高中同學，所有內容都是他喝醉亂編亂聊，與和林婦什麼都沒發生過，法官從兩人密集對話和懷孕等內容，認為兩人確實有親密關係，判朱男須賠償林婦丈夫25萬元。

廣告
  • 桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 好朋友 小王 曖昧簡訊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：妻「好朋友」沒來 小王卻來了 夫怒提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.