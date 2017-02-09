女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子

警方在學校周邊蒐證。（記者羅欣貞攝）

2017-02-09 13:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣興國小關福分校籃球場旁，今天（9日）清晨有民眾運動時，發現一名半裸女子陳屍，警方查出死者為21歲住高雄的邱姓女子，胸部中3刀、腹部至少11刀，左側頭部被重擊撞地，血肉模糊，監視器拍到一名可疑男子身影，警方鎖定對象追查中。

屏東縣里港警分局表示，今天（9日）早上6時19分接獲報案，在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校內有人倒地不動，警方到場發現是一名女性，接著依據被丟棄在學校旁水溝的機車，查出死者身分，並了解她已經在學校所在的廣福村鍾姓乾哥哥家中借住了1週，隨即請乾哥哥到派出所說明，但乾哥哥昨晚上班，有不在場證明。

警方發現，死者身著橘色有拉鏈上衣，胸部隔著衣服被刺了3刀，下半身的牛仔褲被拉到膝蓋，腹部則被刺了至少11刀，另左側頭部有被重擊撞地痕跡，至於是否遭到性侵，警方表示不能確定，但從牛仔褲鈕扣未被解開及女子正值生理期看來，似乎未得逞。

警方調閱學校及路邊監視系統發現，一名男子在昨晚（8日）8點半左右，騎機車進入關福分校，死者則在9點多，將機車停在校門口，獨自走入校園中；初步研判，命案發生在晚間9點半到11點之間，行凶過程可能被監視器拍下，但因為沒有光源，影像還必須進一步解析，兇手行凶後將女子機車、紅色外套丟在水溝。

寧靜小村發生命案，校門前聚集村民議論紛紛；女子乾哥哥的母親透露，擔任水果貨運司機的兒子，昨晚有去上班，在家的邱女則向她表示要出去唱KTV，當時約晚間8點多；由於死者有前男友，警方不排除雙方有爭執而種下殺機，但仍要透過女子通聯記錄追查，案情才能明朗。

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