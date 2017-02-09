| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子

警方在學校周邊蒐證。（記者羅欣貞攝）

2017-02-09  13:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣興國小關福分校籃球場旁，今天（9日）清晨有民眾運動時，發現一名半裸女子陳屍，警方查出死者為21歲住高雄的邱姓女子，胸部中3刀、腹部至少11刀，左側頭部被重擊撞地，血肉模糊，監視器拍到一名可疑男子身影，警方鎖定對象追查中。

屏東縣里港警分局表示，今天（9日）早上6時19分接獲報案，在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校內有人倒地不動，警方到場發現是一名女性，接著依據被丟棄在學校旁水溝的機車，查出死者身分，並了解她已經在學校所在的廣福村鍾姓乾哥哥家中借住了1週，隨即請乾哥哥到派出所說明，但乾哥哥昨晚上班，有不在場證明。

警方發現，死者身著橘色有拉鏈上衣，胸部隔著衣服被刺了3刀，下半身的牛仔褲被拉到膝蓋，腹部則被刺了至少11刀，另左側頭部有被重擊撞地痕跡，至於是否遭到性侵，警方表示不能確定，但從牛仔褲鈕扣未被解開及女子正值生理期看來，似乎未得逞。

警方調閱學校及路邊監視系統發現，一名男子在昨晚（8日）8點半左右，騎機車進入關福分校，死者則在9點多，將機車停在校門口，獨自走入校園中；初步研判，命案發生在晚間9點半到11點之間，行凶過程可能被監視器拍下，但因為沒有光源，影像還必須進一步解析，兇手行凶後將女子機車、紅色外套丟在水溝。

寧靜小村發生命案，校門前聚集村民議論紛紛；女子乾哥哥的母親透露，擔任水果貨運司機的兒子，昨晚有去上班，在家的邱女則向她表示要出去唱KTV，當時約晚間8點多；由於死者有前男友，警方不排除雙方有爭執而種下殺機，但仍要透過女子通聯記錄追查，案情才能明朗。

相關影音

廣告
  • 案發現場，檢警勘驗。（記者羅欣貞攝）

    案發現場，檢警勘驗。（記者羅欣貞攝）

  • 女子的衣服、安全帽及機車被丟棄在校園外。（記者羅欣貞攝）

    女子的衣服、安全帽及機車被丟棄在校園外。（記者羅欣貞攝）

  • 屏縣廣興國小關福分校內傳命案，警方調查。（記者羅欣貞攝）

    屏縣廣興國小關福分校內傳命案，警方調查。（記者羅欣貞攝）

  • 女子走入校園身影被監視器拍下。（記者羅欣貞翻攝）

    女子走入校園身影被監視器拍下。（記者羅欣貞翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廣興國小 籃球場 陳屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.