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新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
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新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀

瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，今天下午4點竄出惡火，，至晚上點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹攝）

2017-02-08  18:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，今天下午4點多突然竄出惡火，消防局趕抵救火，並陸續救出受困的屋主等4人，所幸都無大礙；但因屋內木造建材，加上雜物多，至晚上6點仍在全力撲滅火勢。近80年的洋樓內部恐燒毀嚴重，地方人士都深感惋惜！

縣消防局勤指中心表示，火勢疑從透天厝2樓傳出，當時2樓有84歲徐姓屋主、妻子、媳婦和1名女外勞，一度受困在陽台，經消防人員陸續將人平安救出；總共出動12車29人救火，但因木造建材，加上居家易燃物多，火勢延燒迅速，火苗仍不斷自2樓窗戶竄出。

洋樓庭院佔地3甲多，為一棟3樓層建物。徐姓屋主兒子說，當時他人在1樓，得知火警時，想跑到2樓救人，但2樓已煙霧瀰漫，來不及了。

民國27年鉅資興建 電影、電視都曾借場景

徐家是新豐鄉的望族，被喻為北部第2個板橋林家。徐姓家族說，「徐榮鑑」洋樓民國27年建造，斥資90萬銀元，由日本興建總督府的老師傅建造，彩釉磚外牆和檜木家具維持原貌，深具價值，包括瓊瑤連續劇「庭院深深」、「野菊」、「異域」、「浪淘沙」、「飛越陰陽界」等紅極一時的電視、影劇，都曾借其場景拍攝。

徐姓家族表示，徐氏祖先以經商起家，慢慢購地墾拓，清末時期土地從新竹到桃園觀音，租墾佃農9000多戶。早年徐家在政商界深具影響力，從新竹廳（州）官派鄉長、參議員等民意代表，都由徐姓仕紳擔任。

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瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，今天下午4點多突然竄出惡火，迄晚上6點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹翻攝）

瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，今天下午4點竄出惡火，，至晚上點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹攝）

瓊瑤連續劇「庭院深深」的拍攝場景、新竹縣新豐鄉最美的「徐榮鑑」洋樓，今天下午4點竄出惡火，，至晚上點多仍在全力撲滅火勢。（記者廖雪茹攝）

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