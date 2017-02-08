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假修船、真竊漂流木 巡警包抄逮3嫌

2017-02-08  15:20

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫水情告急才引起各界關注，石門水庫上游阿姆坪生態公園遊艇碼頭疑似有人竊取漂流木，大溪警分局南雅派出所獲報出動三輛巡邏車前往埋伏，今天上午7時以包抄攔車方式，順利逮捕共乘自小客車的陳姓、李姓男子及彭姓竊盜通緝犯，並起獲貴重林木7支、鋸子5支、開山刀2把及毒品1小包。

警方調查，這7支被竊林木包括扁柏5塊、紅檜1塊、肖楠1塊，市價共約11萬多元，3人否認是偷取而來，並辯稱是夜間在阿姆坪生態公園旁岸邊修理船時拾獲，訊後依森林法、毒品危害防制條例、竊盜、竊盜通緝及槍砲彈刀管制條例移送桃園地檢署偵辦。

北區水資源局表示，堆置在阿姆坪生態公園旁的漂流木保管場內漂流木，是去年9月梅姬颱風夾帶強風豪雨過境後所打撈上岸的，由駐守的保七總隊第二大隊協助看管，林務局原預估2、3月進行有價木的篩選，待林務局挑選後，剩下的漂流木會依例開放民眾撿拾。

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  • 大溪警方逮獲3嫌，涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木，計有扁柏5塊、紅檜1塊、肖楠1塊。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方逮獲3嫌，涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木，計有扁柏5塊、紅檜1塊、肖楠1塊。（記者李容萍翻攝）

  • 大溪警方以警車包抄逮獲3嫌。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方以警車包抄逮獲3嫌。（記者李容萍翻攝）

  • 大溪警方逮獲3嫌涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木，計有扁柏5塊、紅檜1塊、肖楠1塊。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方逮獲3嫌涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木，計有扁柏5塊、紅檜1塊、肖楠1塊。（記者李容萍翻攝）

  • 3嫌涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木。（記者李容萍翻攝）

    3嫌涉竊阿姆坪生態公園旁的漂流木。（記者李容萍翻攝）

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標題：假修船、真竊漂流木 巡警包抄逮3嫌


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