烏日啤酒廠大火 警消趕赴現場灌救
2017-02-08 09:40
〔即時新聞／綜合報導〕台中烏日啤酒廠廠區內的廢棄儲存槽，稍早發生火災，現場火勢相當大，一共出動4個消防分隊前往灌救。
據《三立新聞》報導，消防單位獲報後，立即指派4消防分隊趕赴現場救援，目前還不清楚是否有人受困或傷亡狀況。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 白沙屯媽進駐 虎尾主燈區今試營運
- 鐵了心斷開童仲彥？ 邱惠美坦承看到家暴照很震驚
- AIT舊址 擬打造市立音樂廳
- 女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」
- 卡卡嗨翻超級盃 新巡演順勢開跑
- 自由開講》年金改革之後，下一步呢?
- 〈舊情人請回答〉對不起 謝謝妳
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 暗諷洪秀柱是權貴？ 吳敦義：她房子不知多少棟
- 私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
- 蘋果將推新iPad 減緩觸控廠淡季效應
- 展現東部新風貌！台東縣推招牌景觀改造
- SBL》這記罰球被裁判沒收 網友痛批爛透了（影音）
- 寒流來襲 要盯氣喘長輩用噴劑
- 教長任命爭議
- 《謠言終結站》汽水洗頭髮 不會更柔彈
- 移民禁令 川普：最終恐由最高法院定奪
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 張孝全浪漫跳傘 其實悲情「大吊哥」
- 《中英對照讀新聞》Massachusetts College Offers ’Refugee Scholarship’ After Trump’s Muslim Ban 在川普的穆斯林禁令後，麻州一所學院提供「難民獎學金」
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 〈一日藝文饗宴〉尋找「信息」之旅─奇美博物館
- 外食費漲幅擴大 月增率創近21個月新高
- 豬哥亮斷父子關係 謝金燕疑為導火線
- NBA》狗熊變英雄 大帝只花4秒
- 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
- 看跌房價 買賣方都過半
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 川普勞工部長人選 承認僱用非法移民
- 金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝
- 簽1天就解約 凱爾中職史上最短命
- 醉教授獲救揮打消防員 坦承無意識願致歉
- 禁穆令聽證會 今網路直播
- 冷眼集》民調讓柱柱緊張
- 王彩樺遭爆很緊很會吸
- 警署買5萬把德製新槍 擊發系統傳生鏽恐膛炸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：烏日啤酒廠大火 警消趕赴現場灌救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分