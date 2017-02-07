行車糾紛互剪車 賓士男掏衝鋒槍吃官司
2017-02-07 18:41
賓士、機車行車糾紛互剪車，賓士男掏衝鋒槍吃官司。（記者吳仁捷攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓男子駕駛新車價達500萬的C63途經新北市板橋路段，不滿前方騎乘山葉BWS雙載的機車違規擋道，兩車高速互相剪車（阻擋去路）快1公里，期間停等紅燈也互罵，賓士男氣不過下，擋住機車去路，從行李箱掏出一把T91手槍恫嚇機車情侶檔，隨後逃離，機車騎士憤而報案，警方迅速查獲陳男，赫見衝鋒槍只是把玩具槍，將陳男依違反社會秩序維護法開罰。
海山警分局調查，33歲陳姓男子沒有前科，他駕駛新車價格近500萬的賓士C63轎跑車，今天凌晨行經板橋文化路，突然林姓騎士騎乘的機車切入快車道，陳嫌不滿地直閃大燈，兩車隨後展開追逐、互相剪車。
賓士男與機車騎士沿路互相剪車，還在停等紅燈時互罵，林姓騎士起步時，還刻意蛇行剪車，賓士男難掩氣憤，過了大路口後直接在新埔商圈擋住機車去路。
陳嫌下車後，與機車騎士當街叫罵，陳嫌更從汽車行李箱掏出一把長槍，向騎士嗆聲「你再說啊」，騎士情侶檔見對方掏槍，怕再惹惱對方，不敢多說，陳嫌則開車揚長而去。
新海派出所獲報，從車籍查出陳嫌居住板橋，到他家中拘提到案，但從陳嫌車上起出的，卻是一把玩具槍、1罐塑膠BB彈，陳嫌辯稱，氣不過機車騎士擋住去路，還刻意剪車，才掏槍嚇嚇對方，也沒有傷及對方，表示只是單純行車糾紛。
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