創意花燈獲雙獎 受刑人：沒想過可以在大太陽下工作
2017-02-07 16:58
高雄監獄「金雞迎春」獲雙料獎項。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄監獄參加2017高雄藝術節競賽，「金雞迎春」獲特優及環保創意雙料獎項，並獲得多家企業邀約展出。受刑人「小吳」得知獲獎霎那激動地說：「從沒想過自己可以在大太陽底下工作。」
金雞迎春是在大專社會組-全國創意花燈獲獎，正於高雄藝術節活動現場展出，吸引民眾爭相留影，參與製作的受刑人雖無法目睹盛況，得知消息非常振奮。
高雄監獄在花燈設計理念及創作素材，顛覆傳統製作概念，該監竹編班以竹子為素材，在台南關廟南竹會會長張永旺指導下，受刑人將竹材劈削成一片片竹片，把上萬竹片編織成3公尺高的金雞，更揣摩金雞神韻，公雞卓立雞群象徵光明，母雞守護著小雞群象徵平安，展現對新年的慶賀和對大眾的祝福。
「小吳」（化名）入監近10年，這次與其他4名「同學」聯手打造花燈獲獎。他說，以前只想一步登天，一錯再錯，年過半百了，從沒想過可以在大太陽底下工作，3個月的製作花燈的過程雖然辛苦，但每完成一個階段，都很有成就感，「是從來沒有享受過的甜蜜滋味」。
典獄長王文笔說，獄方平常安排國畫、書法、竹編、油紙傘、皮雕等課程，藉以傳承傳統工藝與文化，受刑人在學習過程中能磨練耐心意志、陶冶性情，從中建立自信、肯定自我的樂觀積極態度。
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