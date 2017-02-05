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台灣停車場只能停2台車？ 網路笑話真實上演！

2017-02-05  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕有一則網路笑話表示，100格空位的停車場，給車型較大的美國人只能停80輛，守紀律的德國人則可剛好停滿100輛，車型小的日本人可停到120輛，但給台灣人停卻只能停2輛，因為兩個出口、入口各一輛；沒想到這個警世笑話竟在現實世界中上演！

一名魏姓網友在臉書社團爆料公社中表示「從旗山老街逛完準備回家，一進去停車場看到這台車在門口正中間，以為可能在等車位，結果不是，他車上沒人，每個人經過都說：太誇張了啦好扯喔，雖然左右邊都可以進出，我個人是覺得蠻誇張的啦⋯」照片中只見一輛白色轎車，就這樣大剌剌地停在停車場入口中央，誇張的是，這名沒公德心的駕駛，還深怕自己的車被擦撞，將兩旁的照後鏡都往內收好，雖然其他車輛尚可出入，但無意間卻應驗了暗諷台灣人公德心的網路笑話。

不少網友看到貼文痛罵「果然三寶沒極限的」、「整條路都是我家的」、「三寶：整條馬路都是我的停車格！」、「後照鏡都收好了，專業。」更有網友開玩笑表示「車主只是想把車當作分隔島而已！」、「用自己的車來當分隔島，了不起。」

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  • 白色小轎車就直接將車停在停車場入口處。（擷取自爆料公社）

    白色小轎車就直接將車停在停車場入口處。（擷取自爆料公社）

  • 網友在照片上傳到爆料公社後，立刻吸引網友討論。（擷取自爆料公社）

    網友在照片上傳到爆料公社後，立刻吸引網友討論。（擷取自爆料公社）

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