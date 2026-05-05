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    首頁 > 政治

    藍營批「造鼠」 林延鳳秀北市府文件：沒問題何須寫精進計畫

    2026/05/05 10:03 記者何玉華／台北報導
    民進黨籍議員林延鳳說，市府在4月6日生出一份「台北市鼠類防治精進計畫」，顯示確有老鼠問題存在。（取自林延鳳臉書）

    民進黨籍議員林延鳳說，市府在4月6日生出一份「台北市鼠類防治精進計畫」，顯示確有老鼠問題存在。（取自林延鳳臉書）

    台北市鼠患問題，被國民黨籍立委王鴻薇指是民進黨在進行「大罷免模式」的病毒式傳播，操作「造鼠」計畫，民進黨籍市議員林延鳳公布一份市府於4月6日生出的「台北市鼠類防治精進計畫」說，如果真的都是南鼠北送或民進黨造謠，北市府每年的病媒管制計畫中，也有滅鼠工作規範，哪還需要市府公務員寫什麼跨局處精進計畫呢？

    台北市大安區今年1月30日出現今年首例全國漢他病毒症候群死亡案例，林延鳳說，蔣萬安在2月2日召開府級會議，這也是蔣萬安唯一主持的一場跟鼠患有關的會議，接著2月6日由副市長林奕華召開府內鼠類防治會議，直至4月17日，由副市長李泰興召開常態鼠疫防治會議。

    林延鳳表示，市府回應鼠患問題，一是攻擊議員、一是說要去中央開會討論鼠患防治。問題是，5月4日才說要去中央討論怎麼處理老鼠問題，「請問過去3個月在幹嘛？」蔣萬安2月2日開了府級會議後，市府在4月6日生出「台北市鼠類防治精進計畫」，如果真的都是「南鼠北送」或民進黨造謠，蔣萬安做的好棒棒，北市每年都有病媒管制計畫，裡面也有滅鼠工作的規範呀，哪還需要請市府公務員寫跨局處精進計畫呢？

    林延鳳說，蔣萬安很愛用「基層公務員被民進黨議員欺負」的惡意言論攻擊某些議員，但真正造成公務員壓力的人是蔣萬安，將帥無能累死三軍以後，問題還是沒解決，然後再把責任推給中央，這就是「護蔣隊」一貫的操作模式。

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