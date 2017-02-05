北投父殺子案 北市社會局：無家防通報 非福利戶身分
〔記者張議晨／台北報導〕台北市北投中央北路四段一棟民宅，今午發生一名父親疑似將自己的三名小孩殺害後自殺，造成三死一傷的慘劇，北市家防中心主任陳淑娟表示，經調閱系統，案家雖設籍台北市，但無任何家暴通報，也不具低收入戶等福利戶身分，相關詳細情形，還需等傷者康復或是母親到場說明才能了解。
由於虐童、自殺事件頻傳，是否代表社會安全網出現漏洞，陳淑娟坦言，雖然目前通報管道多元，包括警方、醫院、社政等都有相關機制可發現徵兆，但為保有民眾隱私及顧及人權，如果過去沒有危險因子或家防通報，很難深入理解，僅能透過宣導降低悲劇發生。
陳淑娟強調，目前傷者還在急救，會視傷者狀況及透過其他家屬了解事件成因，也已指派社工在旁陪伴，提供案家任何需要的協助。
當地里長黃玉樹則說，僅知道這戶家庭是租屋於里內，平常與人互動並無任何異樣。
萬芳醫院精神科醫師潘建志解釋，這類殺子後再自殺的狀況，可稱為「謀殺式自殺」，通常家長可能患有憂鬱症，且有輕生念頭，因思考邏輯受情緒影響，造成不合理判斷，如死後小孩子會過得很苦，或是放不下孩子等，最後帶上家人走上絕路。
潘建志說，輕生者多會出現徵兆，如出現奇怪安排、後事如何處理等，或是日常談話偶爾透露出厭世念頭，建議民眾周圍若出現這類狀況者，應主動關心或是安排就醫，「救了一名輕生者，可能就能拯救整個家庭」。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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標題：北投父殺子案 北市社會局：無家防通報 非福利戶身分
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