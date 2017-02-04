誇張！邊開貨車邊玩手機... 民眾怒批「超危險」

2017-02-04 18:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天有民眾在縣道168線嘉朴公路上發現危險駕駛，一名駕駛開著貨車，雙手卻玩手機，幾乎快要放開方向盤；民眾錄下誇張影像，上傳到臉書粉絲團「綠豆嘉義人」，許多網友看到影片都覺得超危險。

民眾指出，在嘉朴公路上遇到的危險駕駛，沿路看他幾乎只盯著手機看沒在看路，而且幾乎都用兩隻手在按手機，連方向盤都沒扶著，真是令人害怕，超級危險。

影片中可見，這名貨車駕駛一邊玩手機一邊開車，連車子已經往右偏出車道都沒發現，直到快整台車都偏出去車道才又抓住方向盤拉回，非常誇張；警方指出，此駕駛行為已經違反「道路交通管理處罰條例」第 31-1 條，可處處新臺幣3千元罰鍰，請駕駛人切勿害人害己。

相關影音