屏東林森一路污水管拆了 地方居民痛批恐龍法官

2017-02-03 16:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地方法院今天執行屏東市林森路一巷污水管拆除，引起縣議員蔣月惠帶領地方居民拉白布條抗議，痛批法官的判決，浪費公帑1300萬元，屏東地院發言人潘正屏解釋說，不能因為佔用者是公家單位就不執行。

屏東市林森路一巷因為長春段17地號的地主向法院聲請封路還地獲判勝訴，屏東縣政府必須拆除埋在地下的污水幹管並且將社區排水改道，而沿線的住戶車庫因為佔用到水利地也要一併拆除，預估得花費1300萬元以上的公帑，今天屏東地方法院執行強制拆除作業，引起縣議員蔣月惠、市民代表王芬里、豐源里長陳國棟的關切，蔣月惠更帶領地方居民拉起白布條抗議，痛批這是恐龍法官的判決，並造成人民納稅錢的損失，光是縣府水利處第一期改管工程就得花300萬元截斷污染管線，影響豐源里368戶家庭生活污水的排放，未來排水溝改道也會影響居民的排水，恐怕引起地區淹水。

水利處下水道科長許良禎表示，污水管線拆除遷移不會影響地區排水，縣府會在5月底前完成污水管改管工程，而排水管也會往西移動，在雨季來臨時會注意該區的排水情況。

屏東地方法院發言人潘正屏解釋說，私人土地被佔用，地主要求返還土地是天經地義，不能因為土地上的東西是公有設備就不拆除，民事糾紛本來就可以好好協調的，有很多方法可以解決的，但如果走到用法律來判決，就只能依法執行了。