瞬間移動？ 撿衣踩破石棉瓦 婦人瞬墜1樓廚房
2017-02-01 23:37
〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓婦人今晚為撿拾掉落1樓頂的衣服，踩踏上一樓頂的石棉瓦，未料屋頂因年久失修風化，不堪重踩碎裂，新北市消防單位由女分隊長帶隊救人，以吊掛方式救出婦人，婦人獲救後，見勞師動眾，不好意思說出「早知道就不撿（衣服）了」。
新北市板橋區雙十路二段今晚8點許傳出轟然巨響，住戶以為有人墜樓，莒光消防分隊由女分隊長蘇筱璇帶隊趕往，墜落的蔡婦丈夫告知消防員，妻子從2樓後陽台爬到住在1樓的廚房屋頂，要撿拾掉落的衣服，卻踩破石棉瓦，卡在一、二樓間。
墜落的蔡婦待救時，還能回答救難人員「她還好」意識清醒，消防單位架梯救下她，到院後被檢出挫傷，因婦人從2樓墜落1樓地面，傷勢仍待檢查；住戶面對突如其來遭人踏破廚房屋頂，一度不知所措，但也慶幸婦人只受輕傷，將待明天趕緊雇工搶修，否則碰上下雨，可能遭受更多財損。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 墜樓
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北市議員王欣儀證實：張忠謀將返台就醫
- 年軋4部戲累了？ 李國毅失望喊離開
- 自由之星》唐鳳 網紅入閣 動靜皆媒體焦點
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- 《川普效應》投資人避險 日圓、黃金喊漲
- 吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃
- 台灣女網賽》詹謹瑋、李亞軒 「雙」星報喜
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- 小金門擲筊賽 贏家12連「聖」得轎車
- 大樂透頭獎摃龜 春節大紅包87組108注中獎
- 女星電車上英勇擒賊 一聲怒吼讓小偷閉嘴
- 《春節》簡單收心操 開工大吉
- 孫盛希好大手筆 60萬紅包送弟弟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai tries Taoyuan airport MRT line
- 〈雞年出國趣〉米其林雞蛋仔─香港
- 鎮瀾宮國運籤 「中籤」李世民遊地府
- 社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
- 歐元區去年成長率趕超美國 GDP增1.7％
- 川普震撼美股開盤續跌 歐股收黑
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 台北燈節「小奇雞」 西門町躲迷藏
- 馬關渡宮參拜 考媽祖歷史
- 世界少年靠臉吸客 出賣腹肌秀中文
- 初五低溫14度 東北部宜蘭降雨機率高
- 好萊塢星二代好威 紅過爸媽
- 同鄉會團拜 洪：黨主席很苦
- 自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際
- 中國「逃票攻略」盛行 為「翻牆」無所不用其極
- 安倍會川普 擬再次確認美對日防衛義務
- 1/31大年初四 大樂透、百萬紅包… 獎號看這裡！
- 小英紅包超夯 104歲人瑞也來領
- 品冠樂當奶爸享天倫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Incidence of gout rises on holiday feasting
- 經典賽》美國隊再壯大 運動家王牌投手確定出征
- 高雄燈會秀花火 港都浪漫迎春
- 拚世大運發光 3星盼金雞報喜
- 〈愛的迷宮闖天關〉揭祕！大齡剩女單身之謎
- 成軍28年 SMAP走入歷史
- 收假車潮湧現 今上國道要趁早
- 三聖宮百年關公像 鬍鬚13年長7公分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：瞬間移動？ 撿衣踩破石棉瓦 婦人瞬墜1樓廚房
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分