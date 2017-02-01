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瞬間移動？ 撿衣踩破石棉瓦 婦人瞬墜1樓廚房

2017-02-01  23:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓婦人今晚為撿拾掉落1樓頂的衣服，踩踏上一樓頂的石棉瓦，未料屋頂因年久失修風化，不堪重踩碎裂，新北市消防單位由女分隊長帶隊救人，以吊掛方式救出婦人，婦人獲救後，見勞師動眾，不好意思說出「早知道就不撿（衣服）了」。

新北市板橋區雙十路二段今晚8點許傳出轟然巨響，住戶以為有人墜樓，莒光消防分隊由女分隊長蘇筱璇帶隊趕往，墜落的蔡婦丈夫告知消防員，妻子從2樓後陽台爬到住在1樓的廚房屋頂，要撿拾掉落的衣服，卻踩破石棉瓦，卡在一、二樓間。

墜落的蔡婦待救時，還能回答救難人員「她還好」意識清醒，消防單位架梯救下她，到院後被檢出挫傷，因婦人從2樓墜落1樓地面，傷勢仍待檢查；住戶面對突如其來遭人踏破廚房屋頂，一度不知所措，但也慶幸婦人只受輕傷，將待明天趕緊雇工搶修，否則碰上下雨，可能遭受更多財損。

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  • 蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦，不慎墜落鄰居廚房，莒光消防分隊架梯救人。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦，不慎墜落鄰居廚房，莒光消防分隊架梯救人。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦，不慎墜落鄰居廚房，莒光消防分隊搬運出墜落的婦人。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦，不慎墜落鄰居廚房，莒光消防分隊搬運出墜落的婦人。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦（見圖），不慎墜落鄰居廚房。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓婦人從新北市板橋2樓後陽台踏破石棉瓦（見圖），不慎墜落鄰居廚房。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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